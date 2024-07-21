Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал российского оборонного ведомства (МО РФ), армия Путина в это воскресенье, 21 июля, поднимала истребители МиГ-29 и МиГ-31, стараясь не допустить пересечения своей госграницы двумя стратегическими бомбардировщиками США.

В соответствии с информацией, размещенной Минобороны государства-террориста, экипажам российских истребителей удалось идентифицировать вышеописанные цели как пару Boeing B-52 Stratofortress (стратегические бомбардировщики), принадлежащих к Военно-воздушным силам США.

Как утверждают россияне, при приближении истребителей ВКС РФ, американским стратегическим бомбардировщикам пришлось выполнить разворот, и удалиться от госграницы России.

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