Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», российско-оккупационные войска стремятся прорвать оборонные позиции ВСУ в северной части Харьковщины, подготавливаясь к новым штурмам Волчанска и Глубокого.

В частности, в окрестностях Глубокого, российское командование переместило дополнительные штурмовые формирования, принадлежащие к 155 отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота РФ и к 18 мотострелковой дивизии 11 армейского корпуса. Ведя подготовку к осуществлению усиленных атак на данный населенный пункт, противник стал чаще использовать БПЛА для удаленного минирования местности.

Также, после отвода на восстановление «живой силы» 153 танкового полка 47 танковой дивизии из Волчанска, на их позиции переместили 128 отдельную мотострелковую бригаду 44 армейского корпуса и «ахматовцев».

Ранее мы писали о том, что в ОТГВ «Харьков» раскрывали потери оккупантов за время 2-месячного наступления в регионе.