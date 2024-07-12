На Вашингтонском саммите Североатлантического Альянса Бонн напомнил, что ВСУ могут атаковать объекты на территории страны-агрессора французским оружием, о чем ранее заявляли у Макрона, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Внешнеполитический советник президента отметил, что Силы обороны могут бить предоставленным Парижем оружием по силам ВС РФ, которые перемещаются к украинской границе, по объектам, которые оккупанты используют для продолжения боевых действий. В то же время, по словам Бонна, это не означает, что защитники могут завтра атаковать Кремль.

На вопрос, последует ли Вашингтон примеру Парижа, чиновник заявил, что он не может дать конкретный ответ.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский призвал США снять все ограничение на использование ВСУ западного оружия для обстрелов объектов на территории государства-террориста. Президент заверил, что такое решение американского руководства окажет влияние на ход войны.