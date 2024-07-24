Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал «АТЕШ», благодаря пристальному отслеживанию действий армии Путина на товарной жд-станции в Евпатории, удалось задокументировать курьезную переброску вражеской техники.

В частности, агенты «АТЕШ» подметили — прибывающая на вышеописанный объект (координаты — 45.214189/33.367926) российская бронетехника становится все старее (видимо, «выскребаются» оставшееся со складов), так как основной объем относительно современных танков, был благополучно перемолот на фронтах Украины бойцами Сил Обороны.

Впрочем, и остаткам данных ржавых Т-72 и БМП-3 существовать осталось тоже недолго:

Скоро рашистам придется в полном составе пересаживаться на полувековые буханки и возвращаться на свои болота.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Ранее мы писали о том, что в «АТЕШ» сообщили, сколько «трехсотых» оккупантов прибыло за неделю в военный госпиталь Севастополя.