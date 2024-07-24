Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Guardian, по мнению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, возвращение оккупированного государством-террористом Крыма вполне осуществимо, но не в краткосрочной перспективе.

По словам главнокомандующего ВСУ исполнение такой боевой задачи Украиной достаточно реально. Впрочем, на данном этапе войны, сценарий освобождения Крымского полуострова является «большой военной тайной».

При этом, Сырский уверен, что Украина в состоянии сделать все возможное, позволяющее выйти на международно-признанные границы 1991 года.

Главком ВСУ резюмировал:

Мы должны победить… Чтобы освободить наших граждан, находящихся на оккупированных территориях, которые страдают.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Сырский раскрывал, сколько объектов критической инфраструктуры в РФ поразили украинские БПЛА.