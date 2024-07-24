Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт Министерства юстиции Украины, не более 10 женщин, ранее отбывавших сроки наказания в пенитенциарных учреждениях, решились на заключение контрактов с ВСУ взамен на условно-досрочное освобождение.

По словам замглавы Министерства юстиции Елены Высоцкой, благодаря принятию парламентом закона о мобилизации осужденных лиц, предусматривающим возможность отправки в ВСУ не только мужчин, но и женщин, ранее «наказанные» украинки пересмотрели свою позицию относительно службы в армии.

В частности, сейчас есть решения касательно первых семи экс-осужденных, отважившихся на заключение контракта с ВСУ. Эти женщины вполне результативно прошли военно-врачебную комиссию и уже получили согласие/соответствие от командования воинских частей для службы в определенных подразделениях Сил обороны.

Ранее мы писали о том, как Зеленский рассказывал, что думает об идее отбора украинцев для мобилизации через лотерею.