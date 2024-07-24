Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «ТАСС», в фактически уничтоженном автотраспортном средстве, предположительно находился заместитель начальника центра военной связи армии Путина.

В частности, на севере Москвы на автопарковке возле дома на ул. Синявинской, неизвестные взорвали внедорожник Toyota Land Cruiser во время того, как мужчина и женщина осуществляли посадку в авто.

В соответствии с уточненными сведениями, обнародованными Telegram-каналов Astra, в машину неудачно сел 49-летний Андрей Торгашов, являющийся заместителем начальника передающего радиоцентра воинской части № 33790 (89 центр спутниковой связи ВС РФ). При этом, ранения, полученные «хорошим россиянином» довольно значительны — военному оторвало обе ноги.

Фото — t.me/astrapress

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