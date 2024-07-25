Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Deutsche Welle, по мнению немецкого канцлера Олафа Шольца существует лишь один сценарий, при котором ФРГ не станет размещать на своей территории американское дальнобойное оружие.

По словам Шольца, запланированное размещение американских ракет на немецкой территории призвано послужить фактором сдерживания, поскольку только такие системы вооружений смогут гарантировать — Германия не подвергнется нападению.

Канцлер ФРГ отверг опасения касательно того, что грядущее развертывание ракетных вооружений от США спровоцирует эскалацию во взаимоотношениях с РФ, поскольку система контролирования американского оружия тщательно разработана и выверена.

Шольц подчеркнул, что не допустить размещения американских ракет дальнего радиуса поражения целей в Германии, РФ вполне в состоянии, если оперативно завершит войну против Украинского государства:

Первое, что Россия должна была бы сделать, это прекратить ужасную агрессивную войну против Украины и отказаться от попытки завоевать целую страну.

Ранее мы писали о том, что Шольц объяснял, почему Берлин не изменит свою позицию относительно ударов немецким оружием по РФ.