Как информирует «НБН» со ссылкой на материал LB.UA, украинскими спецслужбами (ГУР и СБУ) при участии Секретариата омбудсмена, создан проект «Хочу к своим», направленный на интенсификацию возвращения наших военнопленных и гражданских лиц из российских застенков в обмен на предателей и коллаборационистов.

В частности, специалистам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, представлен совместный госпроект «Хочу к своим», доступный по гиперссылке. Ключевая цель этой инициативы — обнародование на данном ресурсе информации, затрагивающей осужденных коллаборационистов, агентов и предателей, сотрудничавших с российскими «властями» в оккупации.

Например, благодаря функционалу «согласие на обмен», осужденный предатель Украины сможет подать заявку на осуществление обмена на украинцев. Кроме того, коллаборационисты, сейчас помогающие РФ по этой или иной причине, посредством специальной анкеты на сайте проекта, смогут прекратить подобную деятельность, но лишь при выполнении определенных условий.

Также, в особой графе на странице, можно будет поделиться какими-либо сведениями относительно деятельности российских агентов или помочь гражданам, которые по каким-то причинам хотят выехать в Россию, подать на этом ресурсе запрос.

Ранее мы писали о том, что Лубинец сообщал, сколько гражданских лиц Украина вернула из плена РФ за 10 лет.