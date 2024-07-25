Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Sky News, глава Генштаба армии Великобритании генерал Роли Уокер убежден — войскам государства-террориста потребуется не менее пяти лет, чтобы полностью оккупировать те четыре области Украины, на которые претендует Кремль.

По мнению британского генерала, полноценная оккупация вышеописанных областей — минимальная цель, поставленная кремлевским тираном Владимиром Путиным перед «освободителями».

Впрочем, в попытках выполнения данного ряда непростых задач, спущенных из Кремля, армия Путина, судя по всему, потеряет в Украине до 1,8 млн «живой силы», поскольку и на данный момент успешно «перемалывается» бойцами Сил обороны Украины.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие потери понесли путинские войска на Харьковском направлении в течение последних суток.