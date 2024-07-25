Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, силы и средства российской противовоздушной обороны якобы смогли «приземлить» 12 ударных БПЛА, нацеленных на объекты административном центре региона.

Кроме того, в соответствии с информацией, размещенной в Telegram-профиле мэра данного российского города Игоря Куцака, вследствие «неудачного» дронового удара, на улице Рябиновой отсутствует электроснабжение, а также есть повреждения у газовой трубу.

На месте инцидента работали надлежащие экстренные службы и оперативники силовых структур, однако никакой дополнительных сведений, за исключением фиксации дополнительных повреждений у личных автотранспортных средств местного населения, пока не поступало.

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера в Москве подрывали авто с высокопоставленным российским военным.