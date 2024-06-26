О том, что нововведения затронут нормы обслуживания особ с инвалидностью, пишет «НБН», ссылаясь на заявление директора по маркетингу «Ощадбанка» Сергея Грабчака, прозвучавшее в период проведения мероприятия «Маркетинг. Марафон», и опубликованное на странице Mrktng.Mmr.

По словам Грабчака, практически каждое отделение «Ощадбанка» будет обеспечено надлежащими специалистам, в обязанности которых войдет обслуживание людей с инвалидностью. В частности, 14 сертифицированных наставников завершили обучение 800 сотрудников в офф-лайн формате, и еще около 7 000 — дистанционно.

Пока, в рамках данной инициативы безбарьерности, госбанком создано 23 «суперинклюзивных» отделений, отличающихся:

заниженными стойками касс;

держателями для костылей;

широкими проходами в офисах.

Кроме того, у «Ощадбанка» уже есть 614 филиалов, соответствующих государственным нормам инклюзивности.

Ранее мы писали о том, что в «Ощадбанке» объясняли, как пенсионерам-переселенцам пройти упрощенную процедуру идентификации.