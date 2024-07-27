Как информирует «НБН» со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного Rasmussen Reports, большая часть избирателей США согласна с решением Байдена выйти из президентской гонки, а не менее половины взрослого населения высказалось за экстренную отставку нынешнего главы Белого дома.

В соответствии с данными этого опроса, 52 процентов респондентов согласны — Байдену необходимо без задержек сложить президентские полномочия, не дожидаясь завершения своего срока правления.

Кроме того, решение не переизбираться на следующий срок, поддерживают 76 процентов опрошенных, а не согласны с подобными действиями — 18 процентов американцев.

В итоге, аналитики Rasmussen Reports резюмировали:

Подавляющее большинство избирателей одобряют решение президента Джо Байдена не баллотироваться на второй срок, большинство также соглашается, что он должен уйти в отставку уже сейчас.

Ранее мы писали о том, что штаб Трампа намерен начать оппозиционную кампанию против вице-президента Камалы Харрис, если она сменит Байдена на выборах.