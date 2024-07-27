Как информирует «НБН» ссылаясь на мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, размещенное местным изданием HVG, мир в войне РФ против Украины может быть принесен только извне, поскольку оба государства не намерены сдаваться, поскольку «подпитываются собственной правдой».

По словам Орбана, вопреки тому, что Украина и РФ несут колоссальные потери в войне, исчисляемые сотнями тысяч, ни Киев, ни Москва не стремятся договариваться относительно урегулирования по двум причинам: обе страны уверены в своей позиции, потому хотят конфликтовать до тех пор, пока не победят.

В частности, венгерский лидер подчеркнул — Киев верит в преимущество самообороны, так как получил «серьезные военные разработки НАТО», а Москва не хочет видеть войска и оружие Североатлантического Альянса на границе, и указывает на «спровоцированную войну».

Орбан резюмировал:

Они [Украина и РФ] не сдадутся, это ведет непосредственно к эскалации, а мир может быть принесен только извне.

Ранее мы писали о том, что у Орбана обвинили Украину в «шантаже» из-за запрета на транзит российской нефти в Венгрию.