Как информирует «НБН» со ссылкой на вашингтонский Институт изучения войны (ISW), вчера «вторая армия мира» смогла несколько продвинуться на Кураховском направлении.

Кроме того, аналогичными данными располагают исследователи DeepState, ссылающиеся на геолокационные кадры, которые демонстрируют — «освободители» на днях несущественно переместились у северной части Красногоровки.

Фото — deepstatemap.live

Также, аналитики ISW приводят заявления российских так называемых «военкоров», касающиеся того, что армия Путина заняла северную зону рядом с Красногоровкой и сместилась на 0,7 километра на восточных окраинах Константиновки (к юго-западу от Донецка).

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объясняли, почему армия Путина усилила давление вдоль всей линии фронта.