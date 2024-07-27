Как информирует «НБН» со ссылкой на источник LIGA.net, следующая кибератака, проведенная ГУР Минобороны, отключила привычный функционал финансовых учреждений страны-агрессора, вследствие чего россияне не смогут снять наличные средства из банкоматов.

По словам неуказанного источника, с сегодняшнего дня, пользователи 9 российских банков не смогут получить рубли, так как при попытке использования банкомата, как дебетовые, так и кредитные карты мгновенно отправляются в блоке.

В частности, под киберудар Украины попали «ВТБ-Банк», «Альфа-Банк», «СберБанк», «Райффайзен-Банк», «РСХБ-Банк», «Росбанк», «Газпромбанк», «Т-Банк», «иБанк» и идентичное финучреждение «Дом.рф».

Помимо всего вышеописанного, разведчики смогли получить доступ к базам данных этих российских банков.

Ранее мы писали о том, что у Буданова отвечали, планирует ли РФ большое наступление на юге Украины.