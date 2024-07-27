Как информирует «НБН» со ссылкой на источники «Украинской правды», сегодня, 27 июля, ударными беспилотниками украинской разведки поражен вражеский дальний стратегический бомбардировщик, дислоцирующийся на аэродроме «Оленья».

В частности, в результате успешной «акции», осуществленной нашими военными разведчиками вблизи от Оленегорска на военном аэродроме «Оленья», в месте базирования стратегической авиации армии Путина, дроновым ударом был накрыт сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3.

Следует отметить, что обычно на аэродроме «Оленья» размещается около 50 различных типов стратегических бомбардировщиков государства-террориста, совершающих вылеты для совершения ракетных обстрелов Украины.

Ранее мы писали о том, что в Сухопутных войсках отчитывались о численности российских БПЛА, «приземленных» в течение этой недели.