Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Херсонской областной военной администрации, субботним утром, 27 июля, российским беспилотником был атакован автомобиль бригады «экстренной медицинской помощи».

В частности, вследствие очередного военного преступления оккупантов, взрывную травму и ранение нижних конечностей получил 42-летний мужчина, своевременно госпитализированный в больницу для предоставления необходимой медпомощи.

Фото — t.me/khersonskaODA

Фото — t.me/khersonskaODA

При этом, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в течение пятницы, 26 июля, захватчики обстреляли один из объектов критической инфраструктуры и спорткомплекс. Также, РФ нанесла удары по жилым кварталам различных населенных пунктов области, в частности, по многоэтажке и 3 частным домовладениям, частично разрушив автомойки, гараж, и повредив автобусы, карету «скорой помощи» и частные авто. Также, оккупанты ранили 8 человек.

Ранее мы писали о том, что в Сухопутных войсках отчитывались о количестве российских БПЛА, «приземленных» за неделю.