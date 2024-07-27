Как информирует «НБН» со ссылкой на российский Telegram-канал MASH, группа ударных беспилотников осуществила удар по объектам на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и военного аэродрома «Дягилево».

В частности, местное население Рязани, как на протяжении ночи, так и с наступлением субботнего утра, жаловалось на звуки мощных взрывов. По словам очевидцев, беспилотники угодили в НПЗ, что подтверждают фотоснимки, на которых видны клубы густого дыма вследствие взрывов.

Кроме того, свидетели сообщают — после серии взрывов, по направлению к нефтеперерабатывающему заводу было перекрыто движение, а на сам объект выехали машины экстренных служб.

Фото — t.me/mash

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