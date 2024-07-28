Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение в официальном X-аккаунте Верховного представителя ЕС по вопросам иностранных делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в сегодняшнем мире кризисов и различных конфронтаций, Евросоюза и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии просто обязаны сплотиться.

По словам Борреля, ряд конфликтов открыто угрожают стабильности в обоих регионов: речь идет об агрессивной войне РФ против Украины, интенсивных беспорядках на Ближнем Востоке, а также возникновении немалой напряженности в водах Красного (хуситы) и Южно-Китайских морей (претензии Китая к Тайваню).

Верховный представитель ЕС подчеркнул — лишь «после агрессии РФ против Украины в Европу вернулась война», и справедливого мира можно достигнуть, только основываясь на уважении к нормам международного права, потому любые противозаконные поставки оружия (в РФ) слудет прекратить, так как подобные действия еще больше подрывают правила, «которым мы все преданы».

Ранее мы писали о том, что Боррель называл условие для участия РФ в следующем Глобальном саммите мира.