Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в ходе пресс-конференции по итогам Совета глав МИД стран Евросоюза высказался о присоединении РФ ко второму Глобальному саммиту мира.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам Борреля, Зеленский продолжит искать пути для привлечения представителей Москвы к этому мероприятию, поскольку следующий шаг требует участия российской стороны. В то же время конференция не должна проходить на условиях Путина.

Глава дипломатии ЕС отметил, что нужно возлагать надежды на достижение мира в Украине путем дипломатии, однако переговоры не должны быть основаны на выдвинутых кремлевским диктатором предпосылках. Дипломат добавил, что украинская Формула мира – единственный мирный план, который поддерживает Европейский Союз.

Ранее о возможном участии представителей РФ в следующем Глобальном саммите мира высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц.