Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Генштаба ВСУ, в ночь на воскресенье, 28 июля, Украина нанесла результативный удар по нефтебазе «Полевая» (Курская область), на территории которой размещены 11 резервуаров с топливом (суммарный объем — 7 000 кубометров), использующихся, в том числе, и для покрытия нужд российско-оккупационных войск.

В соответствии с информацией военной разведки Украины, в районе данного объекта пытались работать средства ПВО РФ, стремящиеся отбить атаку нескольких БПЛА, однако в дальнейшем прозвучала серия мощнейших взрывов и возник пожар, — «вероятно, занялись емкости с нефтепродуктами». Кроме того, имеются сведения относительно идентичных взрывов рядом с электроподстанцией в Курской области.

В Генштабе добавили — более подробная информация, касающаяся последствий удачного поражения вышеописанных объектов, будет обнародована немного позднее.

Ранее наш информационный портал размещал видеосвидетельства успешной атаки БПЛА на нефтебазу в Курской области.