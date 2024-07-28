Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-каналы губернатора Курской области Алексея Смирнова и ряд российских СМИ, около 2 часов ночь этого выходного дня, в указанном регионе результате результативных «прилетов» беспилотников вспыхнули пожары, включая возгорание объектов на нефтебазе.

По словам российского чиновника, силы и средства ПВО в Курской области якобы были «приведены в готовность» из-за высокой степени угрозы дроновой атаки, однако, как уже понятно, армии Путина не удалось отбить удар БПЛА.

Кроме того, позднее в Сети появились жалобы на слишком громкие звуки взрывов, судя по всему, из-за неудачных попыток «приземления» дронов южнее и юго-восточнее Курска.

Также, Telegram-канале SHOT сообщил — из-за атаки беспилотников вспыхнула та самая нефтебаза, расположенная в окрестностях села Полевое.

Фото — t.me/zhest_kursk_146

Ранее мы писали о том, что вчера, 27 июля, военный аэродром и НПЗ в Рязанской области были успешно атакованы ударными беспилотниками.