Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Associated Press, по словам представителя повстанческой коалиции Мохамеда Эльмаулуд Рамадана по итогу двухдневных боестолкновений на окраине села Тинзаватен, разгромлена вся колонна малийской армии и российских наемников из ЧВК «Вагнер».

В частности, малийцы начали размещать в соцсетях множество любительских видеозаписей, демонстрирующих тела как минимум нескольких белых мужчин и малийских солдат, разбросанных на земле рядом с «утилизированными» авто.

Кроме того, Рамадан отдельно подчеркнул — враги понесли колоссальные потери в «живой силе» и технике, — есть десятки убитых и раненых, в том числе и среди «вагнеровцев». Впрочем, некоторое количество малийских солдат и наемников из группы «Вагнера» предпочли сдаться бойцам туарегов.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли опасность размещения военного контингента РФ в Африке.