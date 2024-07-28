Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», российский флот в в состоянии запускать по Украине крылатые «Калибры» с бортов ракетоносителей, базирующихся в Средиземном море, однако есть один важный нюанс.

По словам Плетенчука, территория Украины теоретически находится в зоне поражения корабельной группировки РФ, дислоцирующейся в водах Средиземноморья. Впрочем, на практике, применить крылатые ракеты «Калибр» враги вряд ли решатся.

Объясняется это весьма просто — РФ опасается запускать ракеты со стороны Средиземного моря, поскольку в этой ситуации нарушит воздушное пространство стран-членов Североатлантического альянса, автоматически запустив 5 статью договора НАТО (коллективная оборона одновременно всех государств, входящих в блок).

Ранее мы писали о том, как главнокомандующий сил НАТО в Европе оценивал стратегию Украины в войне с РФ.