Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, Орбан полагает — Украина никогда не воплотит в реальность свои надежды на членство в Европейском Союзе или Североатлантическом Альянсе по весьма тривиальным причинам.

По словам Орбана, Кремль отличается «гиперрациональным» мышлением, и вскоре центр глобальной мировой власти сместится от «иррациональных» стран Запада к Азии и РФ.

В частности, венгерский лидер указал на «слабость» политики Запада, тогда как позиция Москвы в общемировых делах оставалась рациональной и предсказуемой, а также демонстрирующей экономическую гибкость в адаптации к антироссийским санкциям после вторжения на Крымский полуостров в 2014 году.

При этом, Орбан подчеркнул: наиболее «большая международная привлекательность российской мягкой силы» — оппозиционное отношение Кремля к ЛГБТК+.

Отдельно венгерский премьер добавил — Украине никогда не стать частью ЕС или НАТО, поскольку «у нас, европейцев, не хватает на это денег», а Европе следует «отказаться от своей идентичности как политического проекта» и сформироваться в качестве «экономического и оборонного проекта».

Ранее мы писали о том, что Орбан продолжит свою самопровозглашенную «миротворческую миссию».