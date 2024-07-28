Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН», российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в Сумской области несколько приостановили свою деятельность, чего не скажешь о Харьковщине.

По словам Демченко, пограничники фиксируют падение активности ДРГ РФ в Сумской области, однако полностью от ведения своей диверсионной деятельности государство-террорист не намерено отказываться.

В частности, у Липцов, Волчанска и Сотницкого Казачка в Харьковской области, расположенных почти вплотную к линии госграницы, наблюдается перемещение ДРГ РФ, поскольку именно здесь страна-агрессор пытается использовать «все имеющиеся средства» для поражения украинских позиций.

Демченко акцентировал:

Однако врагу не удается осуществить попытки зайти на нашу территорию, поскольку подразделения ГПСУ и ВСУ предотвращают эти попытки.

Ранее мы писали о том, как в ISW комментировали рейд оккупантов на Сумщину во второй декаде июля.