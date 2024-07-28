Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Одесского ТЦК/СП, согласно действующему законодательству, в определенных случаях мужчины в возрасте 18-25 лет подпадают не под привычный призыв, а под мобилизацию и последующую отправку на службу в ВСУ.

В частности, ранее граждане возрастом от 18 до 25 лет относились к категории призывников, но сейчас такие лица вполне могут быть мобилизованы, если:

прошли «срочку» в мирный период;

закончили высшее военное учебное заведение или ВУЗ на военной кафедре, получив надлежащий ВУС (военно-учетную специальность);

признавались медиками военно-врачебной комиссии в качестве непригодных к срочной службе в мирное время, но годными к направлению в войска при введении режима военного положения.

Ранее мы писали о том, что в оборонном ведомстве заявляли — в Украине отсутствует острая необходимость в снижении мобилизационного возраста.