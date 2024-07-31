Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), сейчас фиксируются многочисленные факты, указывающие на критическое загрязнение Азовского моря на территории временно оккупированного Генического района (Херсонщина), в частности, прибрежной зоны на Арабатской стрелке.

Как стало известно, воды Азовского моря теперь представляет опасность не только для людей, но и для морской фауны, и, в первую очередь, дело касается нормальной жизнедеятельности распространенных в данном регионе популяций дельфинов.

В ЦНС добавили — бесконтрольная вырубка лесных массивов, выброс бытовых отходах на пляжах, загрязнение водоемов, и, в итоге, вспышка холеры на Крымском полуострове, — последствия преступной деятельности россиян на ВОТ нашей страны. При этом, почти ежедневно открываются все новые и новые подтверждения, касающиеся произвола врага.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ЦНС рассказывали, что стоит за призывами врага к выезду украинцев с оккупированных территорий.