Как информирует «НБН» со ссылкой на материал El Pais, глава венгерского внешнеполитического ведомства по вопросам европейских дел Янош Бока направил ноту странам-членам ЕС, в которой указал — Орбан намерен прекратить свою «миссию» относительно мира в Украине.

Впрочем, некоторые европейские функционеры высказали сомнение касательно правдивости вышеописанного заявления и полагают — Орбан возобновить свою «миссию», если ощутит выгодность от таких действий.

Следует отметить, что серия данных встреч Орбана с лидерами РФ и КНР, совпавшая с началом 6-месячного председательства Венгрии в Евросовете, весьма разозлила правительства стран ЕС, которые, в итоге, потребовали от Будапешта объяснений с одновременным бойкотом любых его решений.

Ранее мы писали о том, что Орбан заявлял — Украину никогда не примут в Евросоюз и НАТО.