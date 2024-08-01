Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), специальные формирования россиян, сопровождаемые коллаборационистами из фейковых администраций, стали ездить по населенным пунктам региона, интенсивно агитируя за заключение контракта с оборонным ведомством государства-террориста.

Помимо всего вышеописанного, предатели составляют перечни граждан, теоретически лояльных к действиям оккупационных «властей», то есть смогут согласиться на службу в путинской армии при определенных обстоятельствах.

При этом, оккупанты уверяют — проходить воинскую службу новобранцам придется исключительно в тылу, однако это не более, чем введение в заблуждение, поскольку Кремлю выгодна смерть украинцев в независимости от стороны, за которую они воюют, — Москва намеревается уничтожить ментальный контакт между неселением нашей страны.

Кроме того, в Центре национального сопротивления добавили — набор жителей оккупированных территорий в ряды оккупационной армии нарушает нормы международного права.

Ранее мы писали о том, что Азовское море на грани экологической катастрофы из-за действий России.