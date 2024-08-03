Как информирует «НБН» со ссылкой на материал, обнародованный в официальном Telegram-канале главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора, местное предприятие «Лугансктепловоз», вследствие заметного дефицита в кадровом составе, вынуждено нанимать на работу подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

По словам Лысогора, такая неквалифицированная «рабочая сила» даже не имеет аттестатов о получении среднего или среднего специального образования, а некоторые дети только перешли в 9 класс.

Подобная негативная тенденция, как уже писалось выше, спровоцирована ужесточенной мобилизацией больше части работников предприятия, и руководство данного завода обратилось в Центры занятости Луганщины для восполнения рядов сотрудников, но и там желающих поработать на предприятии оказалось немного — «только школьники».

Ранее наш информационный портал писал о том, что оккупанты снесли памятники жертвам сталинского режима в Луганске.