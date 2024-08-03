Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную в аналитическом Telegram-канале Deep State, вчера, 2 августа, фиксировалась попытка «второй армии мира» продвинуться к северу от села Урожайное в Волновахском районе Донецкой области.

В частности, военные эксперты Deep State утверждают, что подобные намерения оккупантов были весьма отчаянными, поскольку и техники, и «живой силы» явно было мало для осуществления такой бессмысленной атаки.

Армия Путина бросила в «мясной штурм» пехотный взвод, 3 БМП и 1 танк на оборонные позиции защитников. Впрочем, буквально спустя 20 минут, бронетехника противника стремительно «убежала» через Урожайное, таким образом не достигнув поставленных целей.

Фото — t.me/DeepStateUA

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ показывали результаты «утилизации» вражеской мототехники под Часовым Яром.