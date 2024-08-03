Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, кандидат в американские президенты от республиканцев Дональд Трамп все же дал согласие на предложение указанного телеканала на дебаты с вице-президентом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

В частности, предвыборные «прения» между Трампом и Харрис запланированы на 4 сентября на телеканале Fox News. При этом, экс-президент США подчеркнул, что правила дискуссии будут схожи с принципом предыдущих дебатов с «сонным» Джозефом Байденом, — «с которым ужасно вела себя его партия, но с полной аудиторией».

Таким образом, Трамп, похоже, ожидает такого же слабого выступления Харрис, как это произошло с президентом США демократом Джозефом Байденом, который после провальных дебатов покинул президентскую гонку.

Ранее мы писали о том, что штаб Трампа намеревался начать кампанию против Харрис, если она сменит Байдена на выборах.