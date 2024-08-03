Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль Генштаба ВСУ, новыми поправками предоставляется возможность командованию воинских частей призывать военнообязанных, намеренных на добровольной основе служить в Силах обороны, игнорируя «помощь» Территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК/СП).

В Генштабе полагают, что вышеописанные нововведения:

оптимизируют алгоритм, позволяющий привлекать украинцев на воинскую службу в рамках мобилизационной кампании;

дадут командованию воинских частей право самостоятельно отбирать/вовлекать в службу личный состав, ментально готовый к защите страны;

допустят военнообязанных к выбору должностей, вакантных в воинских частях, включая сходные с гражданской специализацией или навыками;

минимизируют опасность для граждан быть насильственно мобилизованными сотрудниками ТЦК/СП в неподходящие воинские формирования.

Ранее мы писали о том, что военные рассказывали, при каких условиях граждане в возрасте 18-25 лет могут быть мобилизованы.