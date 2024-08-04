Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания Yle, по мнению премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, действиям Венгрии в период ее председательства в Евросовете необходимо весьма критическое оценивание.

Орпо полагает крайне важным рассмотрение Еврокомиссией упрощенного предоставления Венгрией виз гражданам РФ и одновременного принятия надлежащих мер.

В частности, по словам финского премьер-министра, деятельность Венгрии, пока ее делегация председательствует в Евросовете, должна оцениваться/анализироваться с исключительно критической точки зрения, поскольку абсолютно недопустимо постоянное противодействие Будапешта общей линии/политики стран ЕС.

Орпо акцентировал в подобной ситуации, Брюсселю следует «занять жесткую позицию», начав соответствующие обсуждения с прочими государствами-членами европейского блока.

Ранее мы писали о том, как в ЕС реагировали на решение Венгрии об упрощении въезда для россиян и белорусов.