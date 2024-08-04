Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Министерства образования и науки Оксена Лисового, опубликованное «Укринформом», украинские учителя, вопреки всему вышеописанному, могут не надеться на повышение заработной платы в краткосрочной перспективе, поскольку сейчас сложилась достаточно сложная ситуация с расходной частью государственного бюджета.

По словам Лисового, в его ведомстве прекрасно понимают, что для преподавателей значит достойный уровень зарплаты, в том числе, и то, что стабильные и высокие доходы побуждают учителей к саморазвитию и способствуют профессиональному росту. Однако, на сегодня имеется критическая ситуация в госбюджете, — «она слишком сложная».

Чиновник подчеркнул — на текущем этапе, более 70 процентов госбюджета тратится на нужды обороны, и как только закончится война, откроется возможность по реализации «зарплатной концепции», так сказать, — «в первую очередь»:

Защитим страну, отобьем врага — и переводим образование в приоритет № 1.

Ранее мы писали о том, что в Минфине показывали, как изменятся зарплаты украинцев после поднятия военного сбора до 5 процентов.