Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, опубликованное в «РБК-Украина», на территории временно захваченного россиянами Крыма, сейчас функционируют лишь несколько военных авиабаз.

По словам Плетенчука, российско-оккупационная армия сохранила самолеты только на 3 из 5 до сих пор неразрушенных аэродромах, однако стремиться перебросить авиацию подальше на материк: на 2 авиабазах уже не дислоцируется никаких истребителей, вертолетов или бомбардировщиков ВКС РФ.

Представитель ВМС ВСУ акцентировал:

Это факт. Эти самолеты можно было бы перебазировать на материк, но чтобы обеспечивать их горючим и остальным необходимым, [оккупантам] надо иметь соответствующую логистику.

Ранее мы писали о том, что в СБУ сообщали о результатах украинских дроновых ударов по объектам в Белгородской и Ростовской областях.