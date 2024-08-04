Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Deutsche Welle, глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок высказалась в защиту соглашения с США относительно размещения американских ракет большой дальности на территории ФРГ, объяснив свою приверженность этой договоренности высокой степенью опасности со стороны РФ для безопасности ЕС.

По словам Бербок, формирование актуальной внешней политики в текущий момент заставляет признать — так называемый «принцип надежды» не способен защитить Евросоюз от путинской России, вопреки усиленному инвестированию в собственную безопасность и оборону, что делают и в ЕС, и в НАТО, и в Германии.

Глава МИД ФРГ добавила, что решение касательно развертывания американских систем вооружений высокой дальности, предоставит ее стране «надежный сдерживающий фактор» против РФ, который, помимо всего прочего, позволит защитить «поляков, балтийские народы и финнов — наших партнеров», имеющих общие рубежи со страной-агрессором, и почувствовавших на себе, как Кремль использует гибридные мероприятия «на границе в последние месяцы».

Ранее мы писали о том, что Шольц объяснял, как РФ может остановить развертывание США ракетных комплексов в Германии.