Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-профиль оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) «Харьков», в осуществление штурмовых действий в Волчанске, российский генералитет вовлекает так называемых «иностранных добровольцев», прибывших на войну против Украины с территории Африканского континента.

Пресс-служба ОТГВ «Харьков» сообщает — «вторая армия мира» не бросает попыток вклиниться в оборонную линию наших войск. В частности, в районе Волчанска, враги интенсифицировали проведение воздушной разведки с помощью беспилотников, стремясь отыскать идеальный вариант для последующего перемещения «живой силы».

Кроме того, защитники нашей страны подметили передачу отдельных вражеских плацдармов от подразделений 4 добровольческой штурмовой бригады идентичным формированиям 153 танкового полка 47 танковой дивизии в северных пригородах Волчанска.

Однако, самое интересно военные оставили напоследок:

К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта.

Ранее мы писали о том, что 27 июля бойцы Силы обороны отбрасывали оккупантов в нескольких районах Волчанска.