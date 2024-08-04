Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), из-за роста числа случаев дезертирства с линии боевого соприкосновения, захватчиками пришлось увеличить количество блокпостов на временно оккупированных территориях (ВОТ) востока Украины.

В частности, в восточные регионы прибыли дополнительные подразделения «Росгвардии» в обязанности которых входит не только исполнение роли заградительных отрядов, но и усиленное обнаружение дезертиров, покинувших ряды российско-оккупационных войск.

Кроме того, в Донецке, Горловке и идентичных захваченных населенных пунктах, заметно увеличилось количество патрулей. При этом, ключевой фактор, спровоцировавший глобальное дезертирство — введенные российским генералитетом активные «мясные штурмы» позиций Сил обороны, поскольку РФ ощущает значительную нехватку бронетехники на поле боя.

Ранее мы писали о том, что на оккупированной Херсонщине «власти» РФ усилили вербовку населения в путинские войска.