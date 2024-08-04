Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, представители штаба вице-президента США Камалы Харрис, считающейся наиболее вероятным претендентом на президентский пост от Демократической партии, сообщили — кандидат-республиканец, бывший американский президент Трамп стремится избежать дебатов, анонсированных ранее телеканалом ABC.

В частности, до выхода действующего президента США Джозефа Байдена из предвыборной гонки, он и Трамп смогли заключить соглашение относительно проведения повторных дебатов 10 сентября на телеканале ABC.

Исходя из слов, озвученных Майклом Тайлером, являющимся глапвой департамента коммуникаций в рамках кампании Камалы Харрис, Трамп попросту испугался и пытается найти повод для отказа от дебатов, на которые он уже дал согласие, и потому «бежит на Fox News» ради спасения.

Ранее мы писали о том, что штаб Трампа мог начать оппозиционную кампанию против Харрис, если она сменит Байдена на выборах.