Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича, в ночь на этот выходной день, на территории региона эффективно отработали силы и средства ПВО, остановившие попытку удара армии Путина, применившей «Герани-2/Шахеды».

По словам главы Кировоградской ОВА, в течение воскресной ночи, в украинском небе ликвидировано 5 российско-иранских дронов-камикадзе. При этом, часть «Гераней-2/Шахедов» сбита в воздушном пространстве нашей область. К счастью, вследствие падения обломков от уничтоженных вражеских целей, не пострадали ни люди, ни объекты гражданской инфраструктуры.

Райкович подвел итог:

Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы! Вместе мы сильны! Украина победит!

Ранее наш информационный портал писал о том, что в СБУ сообщали результаты вчерашних дроновых ударов по объектам в Белгородской и Ростовской областях.