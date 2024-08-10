Как информирует «НБН» со ссылкой на местное издание БелТА, глава беларусского оборонного ведомства Виктор Хренин сегодня, 10 августа, сообщил — Лукашенко распорядился усилить войсковую группировку на нескольких тактических направлениях.

Исходя из слов Хренина, главнокомандующий ВС [белорусский диктатор Лукашенко] дал ряд указаний об усилении группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях (прилегают к границе Украины).

При этом, поближе к рубежам нашей страны будут передислоцированы подразделения сил спецопераций, сухопутные и ракетные войска, с приданными им реактивными системами залпового огня «Полонез» и баллистическими комплексами «Искандер», — для «осуществления маршей в назначенные районы» вследствие вышеописанных «провокационных действий» в отношении РБ [залет дронов], и ситуации, складывающейся в Украине, а также в Курской области РФ.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали детали «утилизации» колонны техники ВС РФ в Курской области.