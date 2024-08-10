Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), указанная колонна российской военной техники была «накрыта» огнем Сил обороны Украины восточнее города Рыльск возле поселка Октябрьское Курской области.

В частности, геолокационные кадры подтверждают успешность украинского удара и «демилитаризацию» российских грузовиков, пытавшихся проехать трассой 38К-017: колонна состояла из 14 крытых «Уралов» и «КАМАЗов», транспортировавших резервные подразделения для усиления ВС РФ, дислоцировавшихся в Курской области.

Аналитики ISW подчеркнули — в результате атаки, судя по всему, погибли несколько российских военных, являвшихся частью личного состава 44 армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады «Пятнашка».

Ранее мы писали о том, что Жданов объяснял, зачем Силам обороны «прорыв» в Курской области и ответил, возьмут ли они АЭС.