Как сообщает «НБН» со ссылкой на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, субботным утром российские террористы попали ракетой по одному из объектов критически-важной инфраструктуры в Краматорске.

Из-за очередного военного преступления, совершенного вояками страны-агрессора, один работник погиб на месте, а еще у нескольких особ — ранения различной степени тяжести.

Кроме того, здание неуказанного объекта получило серьезные повреждения, а масштабы и объемы нанесенного ущерба пока еще устанавливаются соответствующими службами.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Зеленский прокомментировал недавний артиллерийский удар по супермаркету и почте в Константиновке.