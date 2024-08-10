Как информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки», по мнению главы американского финансового ведомства Джанет Йеллен, выделение бюджетной помощи Украине со стороны США напрямую связано с реформированием, которое должно поспособствовать «дальнейшему повышению устойчивости экономики Украины».

По словам Йеллен, непосредственная бюджетная поддержка Украины от США все еще зависит от результатов реформ, цель которых — усиление устойчивости украинской экономики с одновременным улучшением управления, что сейчас заметно благодаря «беспрецедентному уровню прозрачности и подотчетности», связанных с таким финансированием.

Глава Минфина акцентировала, что средства, предоставляемые Соединенными Штатами, странами-союзниками и партнерами, имеют решающее значение для оснащения служб экстренного реагирования, содержания медучреждений и школ открытыми, а также гарантируют стабильность работы «других важных государственных функций».

Ранее мы писали о том, что в Госдепе США отвечали, изменилась ли позиция Вашингтона по атаках на РФ после передачи F-16 Украине.