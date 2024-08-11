Как информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, помимо почти 60 «Гераней-2/Шахедов», в ночь на 11 августа, государство-террорист выпустило по мирным городам Украины 4 баллистические ракеты KN-23 с территории Воронежской области.

По словам Олещука, прокомментировавшего нетипичные удары северокорейскими ракетами, баллистические KN-23 лишь изредка долетают до обозначенных целей, однако представляют весьма серьезную опасность для населения. В частности, украинцам следует помнить об одном:

Берегите себя и своих родных.

Также, по результатам продолжительных противовоздушных боев, мобильно-огневыми группами Сил обороны, авиацией, зенитно-ракетными подразделениями и средства РЭБ, сегодня было «приземлено» 53 вражеских дронов-камикадзе из 57, залетевших в небо над 11 регионами Украины.

Ранее мы писали о том, что Андрющенко показывал ночную атаку украинских беспилотников на Воронеж.