Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона «ТСН», «вторая армия мира» не оставляет планов, касающихся высадки своего десант на украинском побережье Черного моря, однако не может себе это позволить.

По словам Плетенчука, «освободители» попросту не в состоянии обеспечить осуществление подобных операций, поскольку не могут подойти к нашему берегу на требуемую дистанцию из-за отсутствия больших десантных кораблей (БДК), выбитых Украиной. Кроме того, подобные действия не проводятся как самостоятельный подтип операций — необходима поддержка сухопутно-наземного компонента, который на Черноморском направлении «захлебнулся» в самом начале полномасштабного вторжения РФ.

Спикер ВМС резюмировал:

Когда российский диктатор [Путин] говорит «давайте договариваться», исходя из реалий на суше, он почему-то не хочет исходить из реалий на воде. Действительность на воде немножко другая. То есть, планы — это одно, реалии — другое.

Ранее мы писали о том, что Плетенчук показывал результат удара Украины по газовой вышке с контингентом оккупантов.