Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого, опубликованного в LIGA.NET, Киев официально призывает Минск прекратить «нагнетать» антиукраинские настроения.

По словам Тихого, Украина видела подобные заявления [о потенциальном закрытии украинского посольства в Минске], тщательно их изучила и продолжает анализировать. При этом, Киев не видит особой целесообразности каким-то образом реагировать на такие выпады, так как беларусская сторона довольно известна многими идентичными «месседжами», которые стоит просто игнорировать.

Спикер МИД подчеркнул: вбрасывание Беларусью тематики «мнимых угроз со стороны Украины» [пересечение воздушного пространства РБ якобы дронами ВСУ], каким бы интенсивным оно ни было, не делает такую опасность более реальной.

Таким образом, Киев призывает Минск «не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать этого впечатления каких-то мнимых угроз, которых нет».

Ранее мы писали о том, что в ЦПД объясняли цель стягивания беларусских войск к границе с Украиной.